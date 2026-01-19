REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Estesa a tutta la provincia di Reggio l’allerta arancione in Calabria a causa del maltempo, mentre per domani la Protezione civile regionale ha diffuso un’allerta rossa sulla fascia ionica catanzarese e su tutto il reggino e arancione sulla fascia ionica cosentina e crotonese e su quella tirrenica catanzarese e vibonese. La decisione è stata presa in considerazione delle previsioni meteo che prevedono un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo marine e dei venti dal pomeriggio a tutta la giornata di domani.

A fronte della diramazione dell’allerta meteo di livello rosso da parte della Protezione Civile regionale, prevista fino alle ore 24.00 di domani per possibili precipitazioni intense, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale e l’adozione di una serie di provvedimenti finalizzati alla tutela della pubblica incolumità e alla gestione di eventuali situazioni di emergenza.

In particolare, con Ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura, per l’intera giornata di domani, delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le palestre scolastiche, nonché dei Servizi educativi per la prima infanzia – inclusi i nidi d’infanzia – presenti sul territorio comunale; il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, a prestare la massima attenzione e a seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali diffusi attraverso i canali di comunicazione del Comune e della Protezione Civile, attenendosi alle norme comportamentali previste in caso di eventi meteorologici avversi.

Inoltre, raccomanda di non mettersi in viaggio se non strettamente necessario; di evitare i sottopassi; di abbandonare i piani seminterrati o interrati qualora ubicati in zone depresse o in prossimità di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ristrette per cause antropiche, privilegiando il raggiungimento dei piani superiori; di evitare l’accesso alle aree verdi e di non sostare in prossimità di versanti acclivi, potenzialmente soggetti a colate rapide di fango o a crolli di blocchi rocciosi. Con ulteriori disposizioni sindacali, adottate con decorrenza immediata e fino a cessata emergenza, e comunque fino alle ore 24.00 di domani – salvo eventuali proroghe legate al protrarsi delle condizioni meteorologiche avverse – è stato disposto il divieto di accesso a parchi e giardini non dotati di recinzioni e cancelli; il divieto di utilizzo delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali alberati; il divieto di sosta pedonale in tutti i luoghi pubblici caratterizzati dalla presenza di alberature; l’obbligo di mettere in sicurezza oggetti e strutture collocati in zone esposte che, cadendo, potrebbero arrecare danno all’incolumità delle persone, quali vasi o altri oggetti posizionati su davanzali o balconi, antenne, rivestimenti di tetti provvisori, tende, tendoni o ombrelloni esterni.

Con Ordinanza dirigenziale del Settore Ambiente è stata inoltre disposta la chiusura, a partire dalla data odierna e fino a cessata emergenza, di tutti i parchi pubblici dotati di recinzioni e cancelli per motivi di sicurezza pubblica, tra cui la Villa comunale “Umberto I”, il Parco “Federica Cacozza” (ex “Parco Botteghelle”, viale Calabria) e il “Parco delle Vittorie”, in via delle Vittorie. Il Comune, attraverso il Servizio di Protezione civile comunale e la Polizia locale, monitora costantemente l’evolversi della situazione; per ogni necessità restano attivi, 24 ore su 24, il numero unico di emergenza 112 e la sala operativa della Polizia locale al numero 0965 53004.

MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

In seguito all’avviso meteo della Protezione Civile Regionale, che prevede Allerta Rossa e Arancione su gran parte della regione per la giornata di domani, la circolazione ferroviaria in Calabria sarà interessata da alcune modifiche. Lo rende noto Ferrovie dello Stato Italiane, sottolineando in una nota che la circolazione sarà sospesa sulla linea ionica da Melito a Crotone, sulla Lamezia Terme Centrale-Catanzaro Lido e sulla via Tropea. Aggiornamenti nella sezione Infomobilità di RFI e sulle pagine infomobilità delle imprese ferroviarie.

