Maltempo a Roma, da mezzanotte oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco

ROMA (ITALPRESS) – Dalla mezzanotte oltre 100 interventi portati a termine in tutta la provincia di Roma dai vigili del fuoco, la maggior parte per allagamenti e alberi pericolanti.
A Fiano Romano in corso messa in sicurezza di una palazzina scoperchiata dal vento. A Viterbo, i soccorritori acquatici dei vigili del fuoco in azione stamattina tra la foce del Fosso Mignone e il fiume Marta: soccorse tre persone e due cani in difficoltà per l’innalzamento del livello dell’acqua dovuto al maltempo.
-Foto profilo X Vigili del Fuoco-
(ITALPRESS).
