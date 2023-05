LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Vari voli in arrivo a Malta sono stati dirottati verso gli aeroporti siciliani domenica sera a causa delle cattive condizioni meteorologiche che hanno colpito l’aeroporto internazionale di Malta, rendendo pericoloso l’atterraggio degli aerei. Anche i voli in partenza dall’isola sono stati gravemente colpiti e ritardati. Gli aerei sono stati dirottati a causa della scarsa visibilità causata dalla sabbia del deserto proveniente dalla regione del Sahara e da forti venti che avrebbero potuto destabilizzare il velivolo. L’aeroporto internazionale di Malta ha confermato che tre voli sono stati dirottati su Catania e un altro su Palermo. I voli dirottati su Catania provenivano da Napoli, Berlino e Parigi mentre il volo dirottato su Palermo era diretto a Malta da Parigi. Secondo rapporti locali, i passeggeri di uno dei voli hanno riferito di forti turbolenze sull’aereo mentre stava raggiungendo Malta, costringendo il pilota ad atterrare a Catania. Tutti quattro i voli sono tornati a Malta circa quattro ore dopo l’orario dell’arrivo previsto. Intanto, anche se lunedì sera non è previsto che un ciclone africano colpisca Malta, si prevede forti venti con raffiche tra Forza 5 e 7 sferzeranno le isole maltesi.(ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it