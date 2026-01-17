Malta, violenta grandinata: strade ricoperte di ghiaccio

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Una violenta grandinata ha colpito Malta ricoprendo diverse zone dell’isola con alcuni centimetri di ghiaccio. Le situazioni più critiche sono segnalate a Rabat e Bahrija. Le strade in alcune aree occidentali sono rimaste ricoperte di grandine per alcune ore, creando condizioni di guida pericolose per gli automobilisti.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha invitato la popolazione a prestare la massima attenzione, raccomandando ai conducenti di ridurre la velocità, evitare gli spostamenti non necessari quando possibile e rimanere vigili di fronte al rapido cambiamento delle condizioni meteorologiche.

Il Servizio Meteorologico di Malta ha emesso un’allerta meteo arancione avvertendo che forti temporali, raffiche di vento e grandine potrebbero interessare parti dell’arcipelago maltese.

-Foto dipartimento protezione civile-

(ITALPRESS).