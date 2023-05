LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il vice primo ministro e ministro della Sanità maltese, Chris Fearne, è stato eletto presidente dell’Assemblea mondiale della sanità a Ginevra.

Fearne ha ricevuto un voto unanime dai 194 Stati membri dell’Organizzazione mondiale della sanità, dopo essere stato nominato per questa posizione per la Regione europea.

Il vice primo ministro è il primo maltese a occupare questa prestigiosa carica. Il suo compito è presiedere l’Assemblea annuale, in cui gli Stati membri determinano le priorità e le politiche dell’Organizzazione per il prossimo anno.

Fearne ha sottolineato che durante il suo mandato si concentrerà sulla necessità che i nuovi farmaci siano accessibili a tutte le persone in tutto il mondo allo stesso tempo. “Con il peggioramento delle situazioni politiche, economiche, sociali e ambientali in tutto il mondo, i servizi sanitari e la salute delle persone in tutto il mondo ne risentono maggiormente. Pertanto, l’Oms deve essere più esplicita e presente”, ha affermato. Sarà presidente dell’Assemblea mondiale della sanità per un anno continuando il suo lavoro come vice primo ministro e ministro della sanità a Malta.

