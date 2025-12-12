Malta verso legami più stretti con il CERN

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Malta sta compiendo i primi passi formali verso l’adesione associata al CERN, con l’obiettivo di aprire nuove strade alla ricerca scientifica, alla formazione STEAM e alla collaborazione globale. L’annuncio è stato fatto dal ministro dell’Istruzione, dello Sport, della Gioventù, della Ricerca e dell’Informazione, Clifton Grima, al termine di una visita ufficiale in Svizzera su invito del CERN. Grima ha spiegato che la visione strategica di Malta punta a rafforzare l’ecosistema nazionale della ricerca e dell’innovazione, sottolineando che il Paese è uno dei soli due Stati membri dell’UE attualmente esterni al CERN. L’adesione come membro associato, ha aggiunto, darebbe a Malta una voce più forte nello sviluppo delle tecnologie emergenti. “Sono al CERN con un unico obiettivo: aprire le porte a più ricerca e innovazione in Malta,” ha dichiarato il ministro. “Si tratta di un investimento strategico nei nostri talenti migliori e nel loro futuro”. Secondo i funzionari, questo passo aiuterà i ricercatori maltesi a competere a livello globale, collegando l’esperienza locale alle principali reti scientifiche internazionali.

Il Rappresentante Permanente di Malta a Ginevra, Randolph Debattista, ha affermato che all’interno del CERN c’è grande interesse ad accogliere Malta. “Sarà un passo storico per i ricercatori maltesi, che non solo potranno partecipare, ma anche guidare progetti nel più grande centro di ricerca al mondo,” ha dichiarato. Il CEO di Xjenza Malta, Silvio Scerri, presente alla visita, ha descritto la missione come la base per una cooperazione più stretta e una crescita scientifica a lungo termine.

