Malta, venti di burrasca ostacolano il rientro del premier Abela da Bruxelles

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Raffiche di burrasca hanno messo in difficoltà l’arrivo del primo ministro Robert Abela giovedì sera, quando il volo proveniente da Bruxelles su cui viaggiava è stato costretto a sorvolare Malta per circa 45 minuti prima di poter atterrare in sicurezza all’aeroporto di Luqa.

L’aereo è riuscito a toccare terra al terzo tentativo, mentre violente raffiche spazzavano l’isola raggiungendo i 96 chilometri orari, secondo quanto riferito dall’Ufficio Meteorologico. Nel corso della notte, l’Ufficio Meteorologico e il Dipartimento di Protezione Civile (CPD) hanno emesso un’allerta meteo rossa a causa dell’intensificarsi dei venti, soprattutto nelle zone più esposte.

Nonostante le condizioni estreme, venerdì mattina la polizia e i portavoce del CPD hanno confermato che non si sono registrati feriti. La notte è stata tuttavia impegnativa per i soccorritori del CPD, intervenuti in numerosi episodi legati alla caduta di alberi e cartelloni pubblicitari pericolanti, finiti sulle strade a causa delle forti raffiche. In mattinata, l’allerta è stata declassata ad arancione.

L’Ufficio Meteorologico ha precisato che venti molto forti da ovest-nordovest continueranno a soffiare fino alle 13, raggiungendo a tratti forza di burrasca, in particolare nelle aree più esposte. Per sabato è previsto un lieve calo dell’intensità, con venti tra forza quattro e cinque e direzione variabile tra sud-sudest e ovest-nordovest. Un nuovo peggioramento è atteso per domenica, quando i venti dovrebbero raggiungere forza sette da ovest-nordovest.

Raffiche comprese tra forza cinque e sette sono previste anche per lunedì e martedì. Il Dipartimento di Protezione Civile ha invitato la popolazione a evitare lavori in quota, inclusi tetti, balconi e impalcature, e a tenersi lontani dalle coste e dai frangiflutti a causa delle condizioni marine pericolose. Ai residenti è stato inoltre raccomandato di mettere in sicurezza gli oggetti all’aperto e di prestare particolare attenzione alla guida, soprattutto nelle aree aperte soggette a improvvise raffiche laterali.

-Foto Protezione Civile Malta-

(ITALPRESS).