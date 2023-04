LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il presidente di Malta, George Vella, ha lanciato un appello per decisioni “radicali” sullo stato attuale dell’ambiente e ha esortato gli enti di regolamentazione a essere “agenti di cambiamento” fornendo soluzioni efficaci. Il presidente è intervenuto alla quarta edizione dei Malta Architecture and Spatial Planning Awards, organizzati dall’autorità di pianificazione. Stanno emergendo due tendenze diametralmente opposte, ha affermato il presidente Vella, sottolineando che da un lato ci sono gli sforzi di un gruppo consistente di team interdisciplinari che creano eccellenza, mentre dall’altro c’è un gruppo molto più ampio di architetti e ingegneri che stanno semplicemente contribuendo a un “espansione sempre crescente di costruzioni impersonali senz’anima, che occupano tutti gli spazi aperti disponibili”.

Il presidente di Malta ha aggiunto che “queste due tendenze stanno agendo l’una contro l’altra” e che Gozo è un “primo esempio” di sviluppo eccessivo mettendo in guardia sugli impatti della sua “bruttezza” sul turismo e sulla comunità.

