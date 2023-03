LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La sicurezza nel Mediterraneo, l’immigrazione e la guerra in Ucraina: questi i temi al centro della visita di Stato del presidente maltese George Vella in Lettonia. A Riga, Vella ha avuto colloqui ufficiali con il presidente della Lettonia Egils Levits. Entrambi hanno discusso questioni comuni, ma anche i 31 anni di relazioni bilaterali.

“Il problema più grande al momento è l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. La Lettonia è un paese molto più vicino al problema rispetto a Malta – ha spiegato Vella -. I lettoni sono al confine con la Russia. Loro sono molto più consapevoli e ne sentono l’effetto molto più di noi”. Vella ha incontrato anche il ministro degli Esteri lettone Edgar Rinkevics. Hanno discusso, tra l’altro, della sicurezza nel Mediterraneo e di immigrazione.

“L’invasione russa ha causato abusi umanitari – ha evidenziato Vella -. Sebbene Malta sia neutrale, non ha taciuto su ciò che sta accadendo in Ucraina. Malta non ha esitato a condannare le violazioni delle leggi internazionali”.

– foto Department of Information Malta –

(ITALPRESS).