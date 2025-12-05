Malta vara un maxi piano per modernizzare acqua e fognature

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta accelera il suo piano nazionale di investimenti per modernizzare la gestione e la sostenibilità del settore idrico e fognario, con diversi progetti che hanno già ottenuto il via libera per finanziamenti UE e fondi nazionali.

Il ministro dell’Energia Miriam Dalli e il ministro dei Fondi Europei Stefan Zrinzo Azzopardi, insieme alla Water Services Corporation, hanno illustrato un programma di interventi strategici per potenziare i sistemi di produzione idrica e trattamento delle acque reflue.

Dalli ha ricordato che il governo sta portando avanti un piano decennale volto a rafforzare la produzione di acqua e il trattamento delle acque nere, assicurando che il Paese sia preparato alle sfide future. Il piano prevede un aumento della capacità produttiva, una migliore qualità dell’acqua, la riduzione dell’intrusione salina e il potenziamento della rete fognaria per far fronte ai picchi stagionali e alla crescita demografica. È previsto anche un incremento della produzione di New Water per agricoltura e aree verdi.

Zrinzo Azzopardi ha sottolineato il ruolo determinante dei fondi europei nel rendere più moderna e resiliente l’infrastruttura nazionale, ricordando progetti come il primo impianto di osmosi inversa a Gozo, oggi essenziale per migliaia di famiglie. Il CEO della WSC, Karl Cilia, ha annunciato lavori di ammodernamento negli impianti di osmosi inversa, nuove condotte di pompaggio e collegamenti ai serbatoi per aumentare la resilienza della rete.

Sono previsti inoltre miglioramenti nella raccolta delle acque sotterranee e nuovi investimenti in attrezzature di laboratorio. Il piano nazionale prevede oltre 370 milioni di euro di investimenti tra il 2023 e il 2033, di cui 86 milioni cofinanziati dal programma UE 2021-27. I green bond della WSC aggiungono ulteriori 12 milioni per gli stessi obiettivi. Sono inoltre in espansione anche gli impianti di trattamento delle acque reflue di Malta Nord e Gozo.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).