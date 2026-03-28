Malta valuta energia rinnovabile dal Nord Africa

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha avviato una consultazione preliminare di mercato per valutare la fattibilità dell’approvvigionamento di energia rinnovabile dal Nord Africa come parte del proprio mix energetico futuro, ha annunciato il ministro dell’Energia Miriam Dalli. Intervenendo a una conferenza organizzata dall’Climate Action Authority, Dalli ha spiegato che l’iniziativa mira a raccogliere dati tecnici ed economici su possibili progetti, inclusi quelli basati su energia solare ed eolica. La consultazione, pubblicata da Interconnect Malta, inviterà gli operatori economici a presentare proposte mentre le autorità valuteranno la fattibilità prima di adottare decisioni a lungo termine. Dalli ha sottolineato l’importanza di mantenere una strategia energetica chiara in un contesto internazionale incerto, ribadendo l’impegno del governo per la stabilità dei prezzi e gli investimenti sostenibili nell’ambito della Malta Vision 2050.

Ha aggiunto che il Paese sta esplorando soluzioni per garantire un approvvigionamento energetico affidabile e diversificato, inclusi i lavori in corso su un secondo interconnettore elettrico e progetti eolici offshore oltre le acque territoriali maltesi. L’amministratore delegato di Interconnect Malta, Ingegnere Ismail D’Amato, ha dichiarato che l’iniziativa potrebbe consentire l’importazione di 0,8 TWh di energia rinnovabile all’anno, pari a circa il 25% della domanda elettrica prevista per il 2025. Ha inoltre evidenziato che il piano prevede l’esplorazione di una fornitura rinnovabile stabile “di base”, con un quadro di prezzi a lungo termine volto a proteggere consumatori e imprese dalla volatilità dei combustibili fossili.

Dalli ha infine sottolineato la spinta del governo verso l’innovazione, invitando le imprese ad abbracciare la transizione verde per ottenere vantaggi competitivi. La conferenza ha registrato un’ampia partecipazione di dirigenti, investitori, accademici e rappresentanti della Commissione europea, a dimostrazione del crescente impegno verso la sostenibilità. L’amministratrice delegata dell’Autorità per l’Azione Climatica, Ingegner Abigail Cutajar, ha affermato che la transizione richiede uno sforzo collettivo, avvertendo che gli effetti del cambiamento climatico continuano ad intensificarsi.

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(ITALPRESS).