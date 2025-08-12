Malta, l’Unhcr riduce alcune funzioni per carenza di fondi

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’ufficio di Malta dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) sta riducendo alcune funzioni mentre l’organizzazione affronta una grave carenza di fondi. Pur mantenendo una presenza operativa a Malta, alcuni servizi di supporto – come le relazioni pubbliche – saranno ora gestiti dal suo ufficio regionale in Italia. Un portavoce dell’Unhcr Malta ha dichiarato che il nuovo piano operativo è ancora in fase di revisione, ma ha sottolineato che i servizi principali per rifugiati e altre persone di interesse continueranno. La riduzione segue una crisi globale di finanziamenti che colpisce molte organizzazioni umanitarie, con l’Unhcr particolarmente penalizzato. L’agenzia opera a Malta dal 2005, sostenendo i richiedenti asilo e coordinando iniziative umanitarie.

A livello globale, l’Unhcr necessita di 10,6 miliardi di dollari per il 2025, ma finora ha raccolto solo il 23% di tale importo. Il deficit è stato aggravato da pesanti tagli degli Stati Uniti, storicamente il principale donatore, che lo scorso anno hanno contribuito con il 40% dei fondi. La stretta di bilancio ha costretto l’Unhcr a sospendere o ridurre programmi per un valore di 1,4 miliardi di dollari, incluso un taglio del 60% agli aiuti di emergenza in paesi come Sudan, Myanmar e Afghanistan. L’agenzia ha avvertito che fino a 11,6 milioni di sfollati rischiano di perdere l’accesso a un sostegno vitale se i governi non aumenteranno i contributi.

