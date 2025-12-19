Malta, un medico accusato di materiale pedopornografico e di abusi su minori

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un medico, che dovrà rispondere di accuse legate al possesso di materiale pedopornografico, è stato sospeso da tutte le sue funzioni nel settore sanitario a seguito di un’indagine congiunta condotta dalle autorità maltesi e italiane. Il professionista, il cui incarico lo metteva a diretto contatto con pazienti di tutte le età, è stato individuato nell’ambito di un’operazione internazionale.

Le autorità sanitarie sono intervenute immediatamente per tutelare i pazienti dopo essere state informate del caso dalla polizia.

Nel corso di una perquisizione, gli investigatori hanno rinvenuto sul computer del medico immagini di abusi sessuali su minori, procedendo al sequestro dei dispositivi elettronici per ulteriori accertamenti.

Le forze dell’ordine hanno confermato che l’indagine rientra in un’operazione coordinata tra Malta e Italia. Secondo la legge maltese, il possesso, la produzione, la distribuzione o l’accesso a immagini di abusi sessuali su minori costituisce un grave reato disciplinato dal Codice penale.

Recenti aggiornamenti normativi chiariscono che l’accesso digitale a tale materiale equivale al possesso fisico. Il medico dovrebbe comparire in tribunale nelle prossime settimane.

-Foto Polizia di Malta-

(ITALPRESS).