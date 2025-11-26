Malta, un finto ds tratta un giocatore: il Birkirkara sventa la truffa

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Birkirkara, club che milita nella Premier League maltese, ha evitato per un soffio di cadere in una sofisticata truffa internazionale legata al trasferimento di un giocatore.

Un individuo che si spacciava per il direttore sportivo di una squadra della seconda divisione tedesca aveva presentato quella che sembrava un’offerta da record per il calciatore, un nazionale maltese. Lo stesso giocatore era stato contattato direttamente e aveva ricevuto una proposta dalle condizioni “difficili da rifiutare”.

Secondo quanto riportato da “NET News”, dirigenti e calciatore avevano lavorato per giorni alla chiusura del trasferimento, arrivando persino a programmare le visite mediche in Germania. Ma un documento inviato dal presunto ds è apparso sospetto e alla richiesta di una “tassa di trasferimento” temporanea e rimborsabile è scattato l’allarme.

I legali del Birkirkara, supportati dalla European Football Clubs (l’ex Eca, ndr), hanno accertato che si trattava di un’offerta fraudolenta. Contattato direttamente, il club tedesco aveva infatti assicurato che non era in corso alcuna trattativa, facendo sapere che la polizia stava già indagando su truffe simili ai danni di varie società europee.

Fonti interne riferiscono che il truffatore aveva convinto anche l’agente del giocatore a versare circa 30.000 euro per presunte spese di viaggio e visite mediche.

Una chiamata a tre tra il presidente del club, Michael Valenzia, l’agente e l’impostore ha infine svelato l’inganno quando il finto ds ha rifiutato di mostrarsi in video, ammettendo la truffa e interrompendo la comunicazione.

Il Birkirkara non ha subito danni economici ma si è messo in contatto anche con altri dirigenti di club europei per condividere le informazioni al fine di contrastare questa rete criminale che sarebbe responsabile di tentativi di frode per milioni di euro.

– Foto Pexels –

(ITALPRESS).