Malta, un consorzio a guida italiana tra i candidati per il parco eolico

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un’azienda italiana, GreenIT SpA, guida uno dei consorzi che hanno manifestato interesse per lo sviluppo del primo progetto di energia rinnovabile offshore di Malta. Il consorzio Atlas Med Wind, che include Seatrans Shipping Ltd, Central European Advisors Ltd e CI V Transfer Cooperatief U.A., è uno dei tre candidati. Il secondo consorzio, Code Zero, è guidato da SEP (Malta) Holding Ltd, in collaborazione con Kornelio Energy 1 Limited, M. Demajo (Holdings) Limited e NMK Renewables Limited. Una candidatura separata è stata presentata dalla società greca MCKEDRIK Sole Member Ltd.

La ministra dell’Energia Miriam Dalli ha dichiarato che il progetto ha superato la fase esplorativa ed è ora entrato in una fase attiva di sviluppo. Il parco eolico da 300 MW sarà situato al di fuori delle acque territoriali di Malta e prevede una sottostazione offshore e un sistema di cavi di esportazione, di proprietà statale. La concessione sarà assegnata tramite una procedura di dialogo competitivo. Al momento non sono state presentate offerte economiche; solo le aziende che supereranno la fase di valutazione attuale saranno invitate a presentare offerte nella fase successiva, prevista per l’inizio del prossimo anno. Il Ceo di Interconnect Malta, Ismail D’Amato, ha definito il progetto un “elemento chiave” del Piano Nazionale per l’Energia e il Clima di Malta.

