Malta tra i paesi più favorevoli all’allargamento dell’Ue

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Una netta maggioranza di maltesi sostiene l’adesione all’Unione Europea per nove dei dieci paesi candidati, secondo l’ultimo sondaggio Eurobarometro. Malta registra un sostegno assoluto per Albania (57%), Macedonia del Nord (57%), Moldova (54%), Montenegro (54%), Serbia (53%), Ucraina (53%), Bosnia-Erzegovina (51%) e Georgia (51%). Il Kosovo ottiene un sostegno relativo del 47%, mentre il 47% degli intervistati si oppone alla candidatura della Turchia. Nonostante resti ufficialmente candidata, l’adesione della Turchia all’UE è congelata dal 2018 a causa di preoccupazioni sul deterioramento della democrazia.

A livello europeo, l’Ucraina è il candidato più sostenuto. Il sostegno maltese al Paese, 53%, è inferiore a quello di 14 Stati membri, come Svezia (91%) e Danimarca (81%), ma superiore a quello di altri 12, tra cui Ungheria (30%) e Bulgaria (31%). Malta è il Paese più ottimista dell’UE sull’allargamento, con il 74% di opinioni positive, davanti a Polonia (72%) e Irlanda (67%). Gli ottimismi più bassi si registrano in Repubblica Ceca (41%), Francia (43%) e Grecia (44%). Quasi la metà dei maltesi (47%) considera il principale beneficio dell’allargamento la creazione di un mercato più ampio per le imprese. La principale preoccupazione riguarda la migrazione (49%), seguita da corruzione, criminalità organizzata e terrorismo (42%) e dall’erosione dei valori europei (36%). Solo il 20% teme i costi finanziari, contro il 37% della media UE.

