LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta è stata classificata tra i 10 peggiori paesi in cui vivere, registrando risultati negativi per l’ambiente, la sicurezza e il costo della vita. Secondo il sondaggio “The 2021 Expat Insider”, Malta è stata classificata al 50° posto su 59 paesi.

Malta è 54° in termini di qualità della vita, 43° per sicurezza e protezione, 46° per la vita digitale, 56° per qualità dell’ambiente, 56° per qualità dei trasporti e dei viaggi e 48° per felicità personale.

E’ andata leggermente meglio per coloro che si sono stabiliti nel paese, classificandosi al 35° posto mentre al 31° posto per esperienza di lavoro nel paese come cittadino straniero, 51° nel mantenimento delle finanze personali e 35° quando è considerato il costo della vita.

Questi risultati confermano il peggioramento della reputazione di Malta, crollata in sei anni, dal terzo posto nel sondaggio del 2015 al 50° nel 2021.

Secondo questo sondaggio internazionale, il posto peggiore in cui vivere per gli espatriati è stato il Kuwait. Taiwan è stata classificata prima, seguita da Messico, Costa Rica, Malesia e Portogallo. Al sondaggio hanno partecipato 12.420 persone di 174 nazionalità che vivono in 186 paesi.

(ITALPRESS).