LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – L’Agenzia nazionale per la tecnologia dell’informazione maltese ha bloccato l’applicazione TikTok su tutti i dispositivi elettronici del governo per timore che il software possa essere utilizzato come mezzo di spionaggio e sorveglianza da parte di gruppi legati alla Cina.

Secondo la Malta Information Technology Agency (MITA) i pericoli legati all’accesso e all’utilizzo di TikTok potrebbero essere la raccolta di dati, l’identificazione personale, la possibile manomissione del software da parte di TikTok e la possibile manipolazione dell’opinione pubblica.

Una decisione simile era stata presa anche dal Consiglio Europeo e dal Parlamento Europeo. La Commissione europea ritiene che TikTok abbia spiato i giornalisti utilizzando i loro indirizzi IP. TikTok è utilizzata da oltre 250 milioni di cittadini europei.

– foto Malta Information Technology Agency –

(ITALPRESS).