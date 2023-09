LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il prodotto interno lordo (PIL) dell’economia maltese ha registrato un tasso di crescita del 3,9% in termini di volume per il secondo trimestre del 2023.

Secondo le stime provvisorie pubblicate dall’Ufficio nazionale di statistica, il Pil del secondo trimestre del 2023 ammonta a 4,7 miliardi di euro, registrando un aumento di 416,9 milioni di euro, pari al 9,7%, rispetto allo stesso trimestre del 2022. La NSO ha affermato che la crescita economica è misurata dagli aspetti di produzione, consumo e profitti. Il contributo al tasso di crescita in volume delle Attività dei Servizi e dell’Industria è stato positivo e si è attestato a 4,0 punti percentuali e 1,3 punti percentuali rispettivamente. L’incremento delle Attività dei Servizi è risultato dai tassi di crescita registrati nei seguenti settori: Attività di servizi amministrativi e di supporto (25,4%), Attività finanziarie e assicurative (15,4%) e Attività di servizi ricettivi e di ristorazione (21,8%). Tuttavia, l’agricoltura e la pesca hanno registrato un contributo negativo di 0,1 punti percentuali. I dati mostrano che nel secondo trimestre del 2023 la spesa per i consumi finali è aumentata del 2,9% in termini di volume. Ciò è dovuto principalmente ad un aumento dei consumi finali privati del 5,9%. I consumi finali delle amministrazioni pubbliche sono diminuiti del 3,8%. Tra aprile e giugno le esportazioni di beni e servizi sono aumentate del 2,5% mentre le importazioni sono diminuite dell’1,6%. Rispetto al secondo trimestre del 2022, l’aumento di 416,9 milioni di euro del PIL nominale è stato principalmente il risultato dell’aumento dei redditi da lavoro dipendente e del Margine operativo lordo e del reddito misto di 135,4 milioni di euro e 285,3 milioni di euro rispettivamente. Tali aumenti sono stati in parte compensati da una diminuzione di 3,8 milioni di euro delle Imposte nette su produzione e importazioni.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma