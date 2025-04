Malta, sulla cannabis il Governo propone leggi più severe

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese è pronto a introdurre una serie di modifiche alle leggi sulla cannabis, con l’obiettivo di rafforzare l’applicazione della legge, chiarire le definizioni legali e fornire maggiore chiarezza a tutti gli interessati, dai regolatori alle associazioni.

La Segretaria parlamentare per le Riforme Rebecca Buttigieg ha annunciato le modifiche proposte durante la seconda lettura del progetto di legge in Parlamento, sottolineando l’impegno del governo a ridurre i danni e garantire un uso responsabile. Una delle modifiche principali proposte nel progetto di legge riguarda il trattamento delle infrazioni commesse dalle associazioni di cannabis.

Con la nuova legislazione, queste infrazioni non saranno più trattate dal tribunale del Commissario per la Giustizia, ma saranno invece riferite al Tribunale dei Magistrati. Questa mossa segnala l’intenzione del governo di trattare queste infrazioni con maggiore serietà. Tuttavia, Buttigieg ha assicurato che gli utenti individuali di cannabis non saranno coinvolti da questo cambiamento nei processi legali.

Uno degli aspetti più significativi del progetto di legge è il chiarimento di cosa costituisca cannabis secondo la legge maltese. La definizione rivista includerà ora esplicitamente sia il THC (tetraidrocannabinolo) che il CBD (cannabidiolo), mentre i cannabinoidi non psicoattivi contenenti meno dello 0,2% di THC saranno esclusi.

Questo cambiamento ha lo scopo di colmare eventuali lacune che potrebbero permettere a sostanze sintetiche o semi-sintetiche, come l’HHC (esahidrocannabinolo), di eludere la regolamentazione e entrare nel mercato. Un altro elemento chiave della riforma è l’espansione dell’Autorità per l’Uso Responsabile della Cannabis (ARUC).

La nuova legge conferirebbe all’Autorità poteri maggiori per regolare il settore della cannabis e fornire consulenza al ministro su sostanze emergenti. Questa mossa è pensata per rafforzare il controllo sul mercato della cannabis e tenere il passo con l’industria in rapido cambiamento.

