Malta, stallo politico sul capo della magistratura

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La presidente della Repubblica di Malta, Myriam Spiteri Debono, ha esortato il primo ministro e il leader dell’opposizione a raggiungere un accordo in parlamento sulla nomina del prossimo capo della magistratura e della Corte suprema, chiarendo che non prenderà parte alle discussioni.

La presidente ha comunicato la sua posizione nel corso di incontri separati con il primo ministro Robert Abela e il leader dell’opposizione Alex Borg, tenuti ieri sera al Palazzo di San Anton.

In una nota diffusa dopo le riunioni, la presidente ha sottolineato che la questione dipende dal voto alla Camera dei Rappresentanti e deve essere risolta esclusivamente dai membri del parlamento. Ha affermato che entrambi i leader “hanno la saggezza necessaria per raggiungere un accordo nell’interesse dei tribunali, dell’amministrazione della giustizia, dello stato di diritto, dello Stato e soprattutto del nostro popolo”.

-Foto Ufficio del Presidente di Malta-

