Malta, Spiteri Debono ai diplomatici: “Difendere la pace e lo stato di diritto”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La presidente maltese Myriam Spiteri Debono ha esortato i diplomatici a impegnarsi attivamente per la pace e a difendere il diritto internazionale in un contesto di conflitti globali in escalation. “Un mondo in cui la forza prevale sul diritto sarebbe dannoso per tutti i Paesi, in particolare per le nazioni più piccole”, ha dichiarato. La presidente si rivolgeva ai membri del corpo diplomatico durante gli scambi di auguri per il nuovo anno, svoltisi giovedì al Palazzo Presidenziale di La Valletta.

Spiteri Debono ha descritto la situazione internazionale come tesa, segnata da guerre, rivalità geopolitiche, violazioni dei diritti umani e da un crescente disprezzo per il diritto internazionale. Riferendosi al Medio Oriente, ha affermato che la pace non può essere “messa in secondo piano”, ribadendo il sostegno di Malta a una soluzione a due Stati. Sul conflitto in Ucraina, la presidente ha condannato l'”aggressione illegale e non provocata” della Russia, giunta al suo quinto anno, e ha invocato una pace che rispetti la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina.

Ha inoltre citato il Venezuela come esempio della fragilità del diritto internazionale, invitando alla calma e alla moderazione per consentire una transizione pacifica e democratica. La presidente ha infine avvertito che disinformazione, fake news e un’intelligenza artificiale non regolamentata stanno alimentando i conflitti e minacciando la democrazia.

Il decano del Corpo Diplomatico e nunzio apostolico a Malta, monsignor Savio Hon Tai-Fai, ha elogiato l’ospitalità di Malta e il suo ruolo nel promuovere il dialogo. “La neutralità maltese non rappresenta il silenzio dell’indifferenza, ma il coraggio di alzare la voce per la pace”, ha affermato.

