Malta, sondaggio Ue: quasi la metà dei cittadini favorevoli agli attuali livelli di tasse

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Quasi la metà dei cittadini maltesi manterrebbe tasse e servizi pubblici agli attuali livelli, rendendo Malta uno dei paesi dell’Ue più favorevoli allo status quo, secondo un sondaggio della Commissione europea. Il Flash Eurobarometro sulla tassazione, condotto nei 27 Stati membri, ha rilevato che il 46% dei maltesi preferisce mantenere le attuali aliquote fiscali e il livello di spesa.

La percentuale è ben al di sopra della media Ue del 26% e vicina al 47% del Lussemburgo, il valore più alto registrato. La Danimarca segue con il 43%. Solo il 31% dei maltesi ritiene che le tasse dovrebbero essere ridotte anche a costo di diminuire i servizi pubblici, un dato inferiore alla media UE del 39%. Nel frattempo, solo il 19% è favorevole ad aumentare le tasse per finanziare più servizi, rispetto al 27% della media europea.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).