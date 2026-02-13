Malta sollecita una risposta strategica dell’Unione Europea al vertice dei leader

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Primo ministro maltese Robert Abela ha invocato una risposta strategica dell’Unione europea ai rapidi cambiamenti geo-economici e geopolitici globali, intervenendo a un vertice informale dei leader Ue svoltosi in Belgio. Parlando nello storico castello di Alden Biesen, Abela ha affermato che l’Ue deve restare resiliente ed efficace di fronte a sviluppi internazionali in rapida evoluzione, che incidono direttamente sulle imprese e sulla competitività, in particolare nelle economie più piccole come quella maltese.

Il vertice, convocato dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, si è concentrato sul rafforzamento del Mercato unico e sul potenziamento della competitività europea. Al termine dell’incontro, Abela ha dichiarato ai giornalisti che la competitività a lungo termine e il futuro del Mercato unico hanno dominato le discussioni, con l’energia emersa come tema centrale.

Diversi leader, ha osservato, hanno evidenziato l’aumento dei prezzi dell’energia e l’assenza di una vera Unione dell’energia, aggiungendo che la decisione di Malta di mantenere stabili i prezzi negli ultimi anni si è rivelata lungimirante. Tra i principali argomenti affrontati anche l’intelligenza artificiale, alla quale l’ultimo bilancio maltese attribuisce particolare rilevanza.

Abela ha sottolineato che gli investimenti nell’IA non mirano a sostituire posti di lavoro, ma a creare opportunità occupazionali più attrattive e salari migliori, evidenziando al contempo la necessità di programmi di riqualificazione e aggiornamento professionale. Se per alcuni il cambiamento tecnologico rappresenta una sfida, per il premier maltese costituisce “la più grande opportunità della nostra generazione”.

Al vertice sono intervenuti anche gli ex presidenti del Consiglio italiani Mario Draghi ed Enrico Letta, che hanno condiviso le loro valutazioni su Mercato unico e competitività. Abela ha inoltre richiamato una recente decisione del Fondo monetario internazionale di effettuare le valutazioni economiche su Malta con cadenza biennale anziché annuale, definendola un segnale di fiducia nel percorso economico del Paese fino al 2030.

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha esortato a un’azione decisa per garantire che l’Europa resti competitiva a livello globale, chiedendo un’agenda commerciale ambiziosa in grado di produrre risultati concreti per imprese e famiglie. Le conclusioni del vertice informale di giovedì dovrebbero orientare il Consiglio europeo formale in programma il prossimo mese, durante il quale i leader proseguiranno gli sforzi per rafforzare competitività e resilienza economica.

