LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un siracusano di 56 anni è stato condannato a 14 anni di carcere e 28.000 euro di ammenda per aver introdotto 10 chilogrammi di cannabis a Malta quattro anni fa. L’uomo è stato arrestato nel novembre 2018 dopo essere arrivato a Malta dalla Sicilia in catamarano. I doganieri hanno effettuato un’intensa ricerca dopo che un cane anti droga aveva fiutato qualcosa di sospetto. Gli agenti hanno portato l’auto in garage e, a seguito di una perquisizione, è stata trovata la sostanza stupefacente del valore di mercato di 20.000 euro, nascosta nelle portiere. Il siciliano aveva ammesso le accuse prima dell’inizio del processo e la condanna a 14 anni di reclusione era stata confermata dopo un accordo tra l’accusa e la difesa.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).