LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità maltesi hanno approvato uno studio di impatto ambientale per il proseguimento dei lavori per il secondo interconnettore elettrico tra Malta e Ragusa in Sicilia. Interconnect Malta ha descritto l’approvazione da parte dell’Autorità per l’Ambiente e le Risorse come un passo importante, e il lavoro entrerà in un’altra fase in cui l’Autorità per la Pianificazione valuterà il progetto.

L’Autorità per l’Ambiente e le Risorse ha dichiarato che il progetto non avrà un impatto negativo sull’ambiente marino.

L’amministratore delegato di Interconnect Malta, Ismail D’Amato, ha spiegato come sono stati prelevati campioni di terreno dalla base dove verrà posato il cavo ed è stata effettuata la geomappatura del percorso del cavo per evitare problemi futuri. E’ stato effettuato un coordinamento per garantire che anche il cavo non influisse sull’interconnettore esistente.

D’Amato ha aggiunto che, poichè la competenza di Malta arriva a metà mare, ora saranno coinvolte anche le autorità italiane. Lo stesso processo intrapreso a Malta viene portato avanti anche in Italia, dove gli studi sono stati presentati alle competenti autorità italiane.

Malta sta aderendo alle linee guida europee per raggiungere alcuni obiettivi ambientali, e nei prossimi mesi aumenteranno anche i progetti legati alle energie rinnovabili.

– foto ufficio stampa Interconnect Malta –

(ITALPRESS).

