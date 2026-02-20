LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta è tra i due Stati membri dell’Unione europea che si oppongono a un divieto totale sui servizi marittimi alle petroliere che trasportano greggio russo, a meno che la misura non ottenga il sostegno del G7. Insieme alla Grecia, Malta non sarebbe disposta ad appoggiare il provvedimento senza l’approvazione del gruppo delle principali economie mondiali – un’ipotesi che al momento appare improbabile. Il divieto proposto fa parte del ventesimo pacchetto di sanzioni dell’Unione europea contro la Russia, che la Commissione europea intende presentare la prossima settimana per segnare il quarto anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, il 24 febbraio. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ha promesso un “divieto totale dei servizi marittimi per il greggio russo”, che impedirebbe alle aziende dell’UE di fornire servizi alle petroliere che trasportano petrolio russo.

La misura priverebbe le navi dell’accesso alle assicurazioni europee e ai porti dell’Unione. Tuttavia, von der Leyen ha precisato che il divieto seguirebbe una decisione del G7. Secondo diverse fonti, i Paesi nordici e baltici starebbero spingendo per introdurre il bando anche senza il sostegno del G7. Malta e Grecia, che ospitano importanti registri navali e porti commerciali, sostengono invece che la misura potrebbe compromettere la competitività marittima del blocco europeo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).