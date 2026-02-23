Malta si conferma Paese relativamente “giovane” secondo Eurostat, un’eccezione in Europa

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta si conferma una delle eccezioni demografiche in Europa, con una popolazione relativamente giovane e uno dei tassi di invecchiamento più lenti dell’Unione europea, secondo i nuovi dati diffusi da Eurostat. Le cifre indicano che l’età media a Malta è scesa leggermente da 40,4 anni nel 2015 a 40,0 anni nel 2025, rendendola — insieme alla Germania — l’unico Paese dell’Ue a registrare un calo.

Nel complesso dell’Unione, l’età media è invece aumentata da 42,8 a 44,9 anni, confermando una tendenza continentale verso popolazioni più anziane. Le differenze restano marcate: si va dai 39,6 anni dell’Irlanda ai 49,1 anni dell’Italia. L’invecchiamento più rapido dal 2015 è stato registrato in Slovacchia e a Cipro, entrambi con un aumento di quattro anni.

