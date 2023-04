LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La Ong Sea Watch ha segnalato la presenza di un’imbarcazione con circa 400 persone a bordo nella zona di ricerca e soccorso maltese. L’avvistamento è stato effettuato dall’equipaggio dell’aereo Seabird 2.

Sea Watch ha confermato di aver lanciato un segnale per indicare l’immediata necessità e richiesta di aiuto, mentre sta monitorando la zona insieme a un velivolo dell’Aeronautica Militare. L’Ong ha aggiunto che è necessaria un’operazione di salvataggio immediata. Lunedì sera la Guardia costiera italiana ha scortato un altro peschereccio, con circa 400 migranti, dopo aver trascorso giorni alla deriva nel Mediterraneo. Le forze armate maltesi hanno affermato che i migranti a bordo del peschereccio alla deriva tra Malta, l’Italia e la zona di ricerca e salvataggio della Grecia non hanno chiesto di essere soccorsi.

“La comunicazione scritta ricevuta dalle forze armate maltesi dal capitano della nave, conferma che non è stato richiesto alcun soccorso da parte delle persone a bordo”, ha detto un portavoce delle forze armate maltesi. Tuttavia Sea Watch ha affermato che Malta ha ordinato a una nave mercantile di non soccorrere i migranti ma di rifornirli di carburante per proseguire il viaggio.

