LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La Ong tedesca Sea Watch ha accusato le autorità maltesi di ignorare le richieste di assistenza immediata ai migranti in difficoltà. La ONG ha affermato che il suo velivolo di monitoraggio Seabird ha individuato un caso di emergenza questa settimana in cui un gruppo di migranti a bordo di una barca è stato protetto dalle onde alte per dieci ore dalla nave mercantile Pan multiara. Sea Watch ha sottolineato che le autorità maltesi non hanno risposto alle richieste di assistenza né si sono offerte di salvare i migranti mentre la nave di salvataggio più vicina non aveva il permesso di salvare le persone in difficoltà. Sea Watch ha descritto la mancata risposta di Malta come “vergognosa”. Nel frattempo, le autorità tunisine sono oggetto di pesanti critiche poiché si teme che un gruppo di migranti sia stato riportato illegalmente in Tunisia. Un gruppo di 50 migranti è riuscito a trovare rifugio su una piattaforma di gas, mentre attraversava il Mar Mediterraneo. Sul posto è immediatamente arrivata una nave della guardia costiera tunisina per ulteriori accertamenti.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma