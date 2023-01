LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La dogana maltese ha intercettato 40 kg di cocaina al Malta Freeport in un container refrigerato in rotta da Porto Rico al Cairo. La maggior parte della cocaina viene trasportata da e verso Porto Rico dalle organizzazioni del traffico di droga nella Repubblica Dominicana e in Colombia e dalle organizzazioni criminali che operano nell’isola caraibica. La cocaina è stata trovata in 40 pacchetti contenenti ciascuno circa 1 kg di stupefacente, nascosti in uno scompartimento noto come reefer-area. La dogana maltese ha dichiarato che il container refrigerato stava trasportando un carico di prodotti medici. Questa è stata l’ultima operazione di successo nella lotta al traffico di cocaina via la rotta maltese. Nel 2019 sono stati intercettati un totale di 750 kg in 13 sequestri separati, nel 2020 612 kg sono in un solo sequestro, nel 2021 quando sono stati confiscati 740 kg e che era l’unico sequestro e l’anno scorso 800 kg e 1494 kg che sono stati trovati in due sequestri separati.

Foto: ufficio stampa dogana meltese

(ITALPRESS).