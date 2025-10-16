Malta scelta per la nuova antenna europea “Calypso” dell’AI Factory

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta è stata selezionata come una delle sei nuove sedi europee per ospitare un’Antenna dell’AI Factory — parte di un’iniziativa dell’UE volta a promuovere l’innovazione e le capacità di supercalcolo in tutto il continente. La rete, coordinata dalla EuroHPC Joint Undertaking, collega ora 19 hub di intelligenza artificiale con l’obiettivo di rendere l’Europa un leader mondiale nell’intelligenza artificiale e nel calcolo ad alte prestazioni.

La EuroHPC ha già acquisito 11 supercomputer distribuiti in Europa, tre dei quali figurano tra i dieci più potenti al mondo — tra cui Jupiter in Germania, il primo supercomputer europeo di classe exascale. L’UE investirà circa 55 milioni di euro nelle nuove Antenne dell’AI Factory, con contributi equivalenti da parte dei Paesi partecipanti. L’antenna maltese, denominata Calypso (Computational AI factory Link Yielding Performance, Services, and Outreach), sarà guidata dalla Malta Digital Innovation Authority(MDIA) e collegata all’AI Factory Pharos della Grecia.

Il Ministro dell’Economia Silvio Schembri ha dichiarato che Calypso collegherà direttamente Malta alle risorse europee più avanzate di intelligenza artificiale e supercalcolo, creando nuove opportunità per startup, ricercatori e imprenditori locali.

Il CEO della MDIA, Kenneth Brincat, ha aggiunto che il progetto da 10 milioni di euro rafforzerà l’ecosistema dell’innovazione maltese e offrirà accesso a potenti strumenti e competenze nel campo dell’IA. Entro la metà del 2026, tutte le Antenne dell’AI Factory firmeranno accordi di collaborazione, garantendo che ricercatori e industrie europee possano beneficiare dell’infrastruttura avanzata di calcolo della EuroHPC, indipendentemente dalla loro ubicazione.

