Malta sceglie Aidan con “Bella” per l’Eurovision 2026

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Aidan rappresenterà Malta all’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna con il brano Bella, dopo aver vinto sabato sera la finale dell’Eurovision Malta Song.

Il cantante 26enne Aidan Cassar ha chiuso al primo posto con 283 punti, superando Matt Blxck, secondo con 268. Aidan ha ottenuto 113 punti dalla giuria e 170 dal televoto, mentre Matt Blxck è risultato il più votato dal pubblico con 200 punti. Sul palco, vestito in stile cowboy, Aidan ha proposto una ballata pop orchestrale dalle sfumature jazz, intrecciando testi in inglese, maltese e italiano.

La messa in scena essenziale, tra giochi d’ombra e una pioggia di petali di rosa, ha colpito per originalità. Dopo aver ricevuto il trofeo dalla vincitrice dello scorso anno, Miriana Conte, Aidan ha ringraziato il pubblico per aver trasformato in realtà il suo sogno di rappresentare Malta all’Eurovision.

La 70^ edizione dell’Eurovision Song Contest si terrà alla Wiener Stadthalle di Vienna, con le semifinali in programma il 12 e 14 maggio e la finale il 16 maggio.

-Foto Malta Eurovision Song Contest-

(ITALPRESS).