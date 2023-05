LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – E’ entrata in vigore a Malta una legge che introduce sanzioni più severe per le contravvenzioni stradali, approvata dal Parlamento. L’aumento delle multe e dei punti di penalità per le infrazioni stradali è stato annunciato per la prima volta lo scorso febbraio ed è entrato in vigore dopo il record di vittime della strada registrato lo scorso anno. Alcune delle multe raddoppieranno fino a 200 euro per i conducenti che attraversano con il semaforo rosso e usano il telefono cellulare durante la guida.

I conducenti riceveranno anche una decurtazione da sei a nove punti sulla patente. Coloro che vengono sorpresi a farlo due volte entro 12 mesi perderanno temporaneamente la licenza.

Nel frattempo il governo maltese ha annunciato che fino a quest’anno inizierà a funzionare un ufficio investigativo per indagare sugli incidenti stradali. L’anno scorso è stato quello con più morti mai registrato a Malta per incidenti stradali. Ventisei persone, di cui 14 pedoni. Nel primo trimestre sono stati 3.822 gli incidenti, con un aumento del 6,3% rispetto allo stesso periodo del 2022. Le vittime sono aumentate del 13,3% a quota 367 rispetto allo stesso periodo del 2022. Le persone gravemente ferite sono state 96. Le autorità dei trasporti hanno avviato la prima fase di un piano da 35 milioni di euro per rendere più sicuri gli spostamenti a piedi e in bicicletta.

