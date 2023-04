LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha riconosciuto ufficialmente l’operazione di ricerca e soccorso svolto dai membri del Dipartimento della Protezione Civile maltese nella provincia di Malataya lo scorso febbraio, a seguito dei terremoti che hanno provocato la morte di 51.000 persone in Turchia e altre 9.000 vittime in Siria.

Nel corso di una cerimonia, il presidente ha consegnato al leader del gruppo maltese, Kevin Pace, la Medaglia presidenziale turca e l’Ordine di servizio umanitario distinto.

38 funzionari e volontari maltesi, insieme a un cane da salvataggio, hanno condotto operazioni di ricerca e salvataggio in una delle aree più colpite dai terremoti. Le operazioni di soccorso nel regione dell’Antolia orientale sono state delicate e impegnative, soprattutto considerando le temperature molto basse.

Due mesi fa, l’ambasciatore designato per la Turchia a Malta, Erdeniz Sen, ha avuto parole di elogio per il governo e il popolo di Malta per la loro generosità.

