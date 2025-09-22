Malta riconoscerà lo Stato di Palestina durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York

LA VALLETTA (MALTA (ITALPRESS/MNA) – Il Primo Ministro Robert Abela si appresta ad annunciare formalmente il riconoscimento da parte di Malta dello Stato di Palestina durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York.

Abela, che partecipa all’80ª sessione dell’UNGA a cui prendono parte oltre 190 leader mondiali, aveva promesso all’inizio di quest’anno di compiere questo passo come parte del sostegno costante di Malta a una soluzione a due Stati. “Questo riconoscimento riflette la posizione di lunga data di Malta a favore del dialogo e della pace in Medio Oriente”, ha dichiarato il governo in un comunicato. Ha aggiunto che, pur sostenendo lo Stato palestinese, Malta continua a condannare gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, sottolineando che il gruppo “non dovrebbe avere alcun ruolo nello Stato di Palestina”.

Il governo ha ribadito l’appello per il rilascio incondizionato degli ostaggi detenuti da Hamas e ha sollecitato un cessate il fuoco permanente a Gaza. Malta si unirà a diversi altri paesi che si stanno muovendo verso il riconoscimento, tra cui Regno Unito, Francia, Canada, Australia e Portogallo. Spagna, Irlanda e Norvegia hanno riconosciuto la Palestina lo scorso anno. L’annuncio di Abela arriva dopo i rinvii registrati nei mesi scorsi, quando una dichiarazione prevista era stata posticipata a seguito dell’attacco di Israele all’Iran. Prima del suo intervento all’UNGA, Abela dovrebbe tenere una serie di incontri bilaterali con i leader mondiali.

