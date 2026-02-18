Malta riattiva i voli per Tel Aviv nonostante la guerra a Gaza

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – KM Malta Airlines riprenderà i collegamenti con il principale scalo israeliano, Ben Gurion International Airport, a partire dal 27 maggio 2026, nonostante il conflitto in corso nella Striscia di Gaza. Il servizio, con due frequenze settimanali, sarà operativo ogni mercoledì e domenica, ristabilendo un collegamento diretto tra Malta e l’aeroporto che serve Tel Aviv e Gerusalemme. La rotta era stata sospesa nell’ottobre 2023 dal predecessore della compagnia, Air Malta, in seguito agli attacchi del 7 ottobre compiuti da terroristi palestinesi che hanno innescato il conflitto. KM Malta Airlines ha spiegato che il ripristino del collegamento con Israele punta a rafforzare i legami regionali e ad ampliare la connettività nel Mediterraneo. La compagnia ha aggiunto che il servizio per Tel Aviv rientra nel più ampio operativo estivo mai programmato finora, che prevede 7.948 voli su 19 rotte e un’offerta complessiva di 1,34 milioni di posti. Durante l’alta stagione il vettore opererà in media 262 voli settimanali, con un utilizzo degli aeromobili stimato fino a 12 ore al giorno. Tra le novità estive figura, tra le altre, anche la ripresa dei collegamenti tra Malta e Catania.

Il presidente esecutivo David Curmi ha dichiarato che l’ampliamento dell’operativo rappresenta un investimento strategico nei mercati chiave per il turismo, il settore imprenditoriale e le comunità maltesi all’estero. Ha inoltre sottolineato che la combinazione di rotte dirette e accesso ai principali hub europei consentirà di migliorare ulteriormente la connettività verso altre destinazioni.

