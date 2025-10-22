Malta revoca la cittadinanza al 24enne russo condannato per riciclaggio

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha revocato la cittadinanza al russo di 24 anni Semen Kuksov, attualmente detenuto nel Regno Unito per aver gestito quello che le autorità hanno definito un “servizio bancario professionale per criminali di tutto il mondo”.

La decisione è stata annunciata nell’ultima edizione della Gazzetta ufficiale, confermando la revoca della cittadinanza di Kuksov, ottenuta nel 2022 attraverso il controverso programma maltese di vendita dei passaporti. Il nome di Kuksov era apparso nell’elenco dei nuovi cittadini del 2022 insieme a quello del padre, Vladimir Kuksov, dopo che entrambi avevano acquisito il passaporto maltese tramite il programma statale di cittadinanza per investimento.

In seguito, Semen Kuksov è diventato oggetto di un’indagine dell’Agenzia Nazionale per la Criminalità del Regno Unito (NCA), denominata Operazione Destabilise, che ha smantellato una rete internazionale di riciclaggio di denaro collegata al crimine organizzato russo, ad attività di ransomware e al traffico di stupefacenti. Secondo la NCA, Kuksov ha ammesso di aver gestito una piattaforma clandestina di scambio di criptovalute che movimentava milioni di euro per gruppi criminali.

In soli 74 giorni, lui e un complice avrebbero riciclato oltre 14 milioni di euro utilizzando “token” in contanti per mascherare le transazioni. Kuksov è stato condannato a cinque anni e sette mesi di carcere all’inizio di quest’anno. Il padre, che ha preso pubblicamente le distanze dalle azioni del figlio, non è stato implicato nel caso e mantiene la cittadinanza maltese.

