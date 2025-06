Malta registra il proprio record di traffico aereo

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato il numero più alto di movimenti aerei in un solo giorno all’inizio di questo mese, mentre le crescenti tensioni in Medio Oriente hanno interrotto le rotte di volo e deviato il traffico sopra il Mediterraneo centrale.

Il Ministro dei Trasporti Chris Bonett ha dichiarato in Parlamento che il 14 giugno Malta ha registrato oltre 650 movimenti aerei, con più giorni in quella stessa settimana che hanno superato la soglia dei 600. L’impennata è seguita alla decisione del Network Manager europeo di chiudere i corridoi aerei sopra Iraq e Iran a causa dell’escalation del conflitto regionale, deviando il traffico sopra Cipro, Grecia, i Balcani e, in modo determinante, Malta.

“Malta Air Traffic Services (MATS) ha agito in modo immediato e professionale per mantenere la stabilità, ridurre al minimo i ritardi e garantire risposte operative flessibili,” ha detto Bonett, sottolineando che nei primi 48 ore dalla deviazione delle rotte sono stati evitati oltre 12.000 minuti di potenziali ritardi.

La risposta ha ricevuto elogi dal Network Manager Operations Centre e da importanti compagnie aeree tra cui Emirates, Etihad e Qatar Airways. Nel frattempo, il Ministero sta valutando alternative a lungo termine, incluse rotte attraverso lo spazio aereo libico, per rafforzare la resilienza regionale. Bonett ha definito la risposta alla crisi da parte di MATS “eccezionale” e prova del ruolo strategico di Malta nella gestione dello spazio aereo europeo.

– Foto IPA Agency .

(ITALPRESS)