Malta registra un forte calo nelle richieste d’asilo

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato solo 439 richieste d’asilo nel 2024, la cifra più bassa dal 2010, secondo il Rapporto Asilo 2025 dell’Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo (EUAA). Questo rappresenta il quinto anno consecutivo di calo, posizionando Malta al 26º posto tra i paesi UE+ per numero totale di richieste. Nonostante la diminuzione, il tasso di riconoscimento di Malta rimane elevato al 40%, ben al di sopra della media europea. In rapporto alla popolazione, Malta si classifica al 18º posto, con richieste che rappresentano meno dello 0,1% del totale UE.

