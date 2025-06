Malta ratifica il protocollo contro la criminalità informatica

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha ufficialmente ratificato il Primo Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d’Europa, segnando un passo importante nei suoi sforzi continui per combattere l’incitamento all’odio e la discriminazione online.

Il protocollo condanna gli atti razzisti e xenofobi commessi attraverso sistemi informatici e mira a rafforzare i meccanismi legali contro le espressioni d’odio in ambito digitale. Il ministro della Giustizia Jonathan Attard ha definito la ratifica come una “tappa significativa nell’impegno costante di Malta per la giustizia, i diritti umani e la tutela della sfera digitale”.

L’annuncio è stato fatto durante un incontro di alto livello con Alain Berset, segretario generale del Consiglio d’Europa, a margine della Conferenza Octopus 2025 sulla criminalità informatica. La conferenza si tiene a Malta nel contesto della presidenza maltese del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa.

