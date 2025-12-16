Malta rafforza i legami con il Golfo al Forum geopolitico di Dubai

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Vice Primo Ministro e Ministro per gli Affari Esteri e il Turismo, Ian Borg, ha partecipato alla 16ª sessione del Sir Bani Yas Forum, svoltasi a Dubai alla fine della scorsa settimana. Borg ha preso parte all’incontro su invito del Vice Primo Ministro e Ministro per gli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Il forum si è concentrato sui principali sviluppi geopolitici che incidono sulla pace e sulla sicurezza nella regione del Golfo e nel più ampio Medio Oriente. All’evento hanno partecipato circa 120 delegati, tra cui ministri degli Affari Esteri, alti funzionari governativi, ex ministri, imprenditori ed esperti accademici.

A margine del forum, Borg ha inoltre tenuto una serie di incontri bilaterali con diversi ministri degli Affari Esteri. Nel suo intervento, il Vice Primo Ministro ha illustrato la visione di Malta per il rafforzamento dei rapporti con la regione del Golfo, compresi gli Emirati Arabi Uniti, richiamando recenti iniziative volte a intensificare l’impegno politico regionale.

Borg ha sottolineato che Malta e gli Emirati rappresentano importanti centri commerciali e dispongono di un forte potenziale di cooperazione in diversi settori. Ha infine evidenziato l’importanza di una collaborazione più profonda tra l’Unione europea e il Consiglio di Cooperazione del Golfo, affermando che Malta è pronta a sostenere la volontà politica ad alto livello per conseguire risultati concreti.

