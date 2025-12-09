Malta punta sugli investitori stranieri alla LPS Shanghai Luxury Property Exhibition

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Malta ha organizzato la sua più grande missione commerciale all’estero, inviando più di 80 rappresentanti del settore immobiliare alla LPS Shanghai Luxury Property Exhibition nell’ambito di un’iniziativa volta ad attrarre investimenti esteri. La delegazione, coordinata dalla Property Malta Foundation, mirava a presentare Malta come un hub strategico per il mercato immobiliare di alta gamma e per l’imprenditoria internazionale. La fiera LPS, co-organizzata con Ferretti Yachts, si definisce la principale vetrina di proprietà di lusso della regione Asia-Pacifico. Nel suo intervento principale, il ministro Jonathan Attard ha dichiarato ai partecipanti che “Malta è aperta agli affari”, sottolineando la visione dell’isola per una crescita sostenibile e orientata all’innovazione. Durante la visita ha inoltre incontrato il vicesindaco di Shanghai. In una nota, il ministero ha affermato che Attard ha presentato Malta come una “porta strategica per gli investitori internazionali”, evidenziando gli impegni del Paese in materia di trasparenza, sostenibilità e standard di alta qualità. Ha anche richiamato dati di KPMG secondo cui il settore immobiliare e delle costruzioni contribuisce a quasi il 14% del Valore Aggiunto Lordo di Malta quando si includono gli effetti indiretti.

Il ministro ha detto ai potenziali investitori che Malta offre valore a lungo termine, stabilità politica ed economica e un solido quadro giuridico. La delegazione ha promosso le prossime riforme, tra cui il Registro dei Prezzi degli Immobili con dati dettagliati sulle transazioni, l’aggiornamento dei codici edilizi nazionali e nuove misure di licenza per rafforzare la professionalità nel settore. Il presidente della Property Malta Foundation, Sandro Chetcuti, ha accolto con favore la partecipazione, affermando di essere “orgoglioso che si stiano costruendo nuove connessioni” per promuovere Malta e le sue opportunità di investimento.

