Malta punta ad un volo diretto con gli Stati Uniti

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta si trova in competizione con Ibiza e Sardegna per ottenere un collegamento aereo diretto con gli Stati Uniti. Delta Air Lines, infatti, ha avviato una consultazione pubblica tra i suoi passeggeri per scegliere la prossima destinazione mediterranea per l‘estate 2026.

Dal 25 al 29 agosto, i membri del programma fedeltà SkyMiles di Delta potranno esprimere la loro preferenza tramite l’app della compagnia, in una “Route Race” che potrebbe portare Malta a far parte della rete globale di 275 destinazioni della compagnia. Delta, che opera oltre 4.000 voli giornalieri, descrive Malta come un luogo che unisce “secoli di storia al fascino soleggiato del Mediterraneo” e “perfetto per i clienti che vogliono che il loro viaggio sembri una storia”. Un collegamento transatlantico diretto è da tempo un obiettivo per Malta, ma ostacoli commerciali ne hanno frenato la realizzazione.

Alan Borg, amministratore delegato dell’aeroporto Internazionale di Malta, ha sottolineato che le rotte a lungo raggio costano tre o quattro volte di più da operare e le dimensioni del mercato maltese limitano la sostenibilità economica. Nel 2023, circa 55.000 turisti americani hanno visitato Malta, segnalando una domanda in crescita. Un collegamento diretto con New York eliminerebbe lunghe coincidenze e rafforzerebbe l’attrattiva di Malta sia per i turisti sia per i viaggiatori d’affari.

