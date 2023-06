LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Dall’occupazione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, Malta ha concesso 1.888 certificati di protezione temporanea a persone in fuga dalla guerra. Secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, di questi, 263 sono stati concessi tra gennaio e aprile 2023. La maggior parte dei richiedenti protezione temporanea nel 2023 erano cittadini ucraini, ad eccezione di due persone: una femmina adulta e un maschio adulto dalla Russia.

L’Unhcr ha affermato che donne e bambini rappresentano circa il 75% dei certificati emessi nel corso del 2023 e il 62% dei maschi adulti ha più di 35 anni. L’escalation del conflitto armato in Ucraina ha causato vittime civili e la distruzione di infrastrutture civili, costringendo le persone a fuggire dalle proprie case e cercare sicurezza all’estero. Secondo le Nazioni Unite, più di 14 milioni di persone sono fuggite dalle loro case dall’invasione russa dell’Ucraina. Di questi, quasi sette milioni sono rimasti nei paesi vicini, mentre otto milioni sono sfollati all’interno della stessa Ucraina.(ITALPRESS).

