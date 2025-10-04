Malta, proteste contro la riforma che modifica le leggi urbanistiche

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I cittadini maltesi si sono riuniti a La Valletta questa mattina per protestare contro le modifiche proposte dal governo alle leggi sulla pianificazione urbanistica. La manifestazione è stata organizzata dalla coalizione “Gustizzja ghal Artna” (Giustizia per la Nostra Terra) per chiedere il ritiro di due disegni di legge presentati in Parlamento lo scorso luglio, che modificano la Legge sulla Pianificazione dello Sviluppo e il Tribunale per la Pianificazione Ambientale e la Revisione. Secondo i manifestanti, queste misure toglieranno ai tribunali il potere di annullare i permessi, daranno ai consigli di pianificazione maggiore discrezionalità nel bypassare le norme e limiteranno i diritti dei residenti di presentare ricorso. Per gli organizzatori della protesta, le proposte rappresentano una “minaccia grave e imminente” per il futuro di Malta e Gozo. Più di 70 organizzazioni, dai gruppi studenteschi alle associazioni di residenti, hanno sostenuto l’appello

