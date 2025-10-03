Malta, protesta a favore della Flotilla davanti al Parlamento

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Si è tenuta ieri sera a La Valletta una manifestazione in solidarietà con la Global Sumud Flotilla (GSF), intercettata dalle forze israeliane mentre tentava di consegnare aiuti umanitari a Gaza. Una folla numerosa si è radunata davanti al Parlamento. I manifestanti hanno sventolato bandiere palestinesi e mostrato cartelli, scandendo slogan contro le azioni di Israele. Gli organizzatori hanno esortato Malta a sostenere un embargo totale sulle armi e sanzioni contro Israele, a condannare pubblicamente gli attacchi alla flottiglia e a garantire la protezione degli attivisti detenuti.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).