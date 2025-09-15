Malta, il proprietario degli Hamrun Spartans punta ad acquisire un club italiano di Serie C

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il presidente dell’Hamrun Spartans, Joseph Portelli, ha rivelato i suoi piani per acquisire una squadra italiana di Serie C, con l’obiettivo di ottenere la promozione in Serie A e reinvestire i profitti nei campioni di Malta. L’annuncio è arrivato durante un evento celebrativo che ha segnato la storica qualificazione dell’Hamrun alla Conference League, dopo la vittoria complessiva per 3-2 contro i lettoni dell’FC RFS.

Alla cena hanno partecipato 1.577 tifosi, un record, e in questa occasione Portelli ha svelato il suo ambizioso progetto. “Credo fermamente di poterlo realizzare”, ha dichiarato Portelli. “Tutti i profitti derivanti dal club italiano saranno reinvestiti nell’Hamrun Spartans, perché il mio sogno è vederci competere in una competizione Uefa”. Portelli ha spiegato quale sarà la sua principale sfida: aumentare il valore del club italiano e attrarre giocatori di talento. Ha inoltre sottolineato il potenziale vantaggio di poter trasferire calciatori tra le due squadre per rafforzare l’Hamrun in vista delle campagne europee.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).