LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta si è offerta come mediatore per i colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Lo ha confermato il ministro degli Affari esteri Ian Borg dopo il litigio pubblico tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky.

Borg ha affermato di avere contattato attraverso canali diplomatici privati i funzionari statunitensi per offrire i servizi di Malta come mediatore, sostenendo l’appello del primo ministro italiano Giorgia Meloni per colloqui di pace. “Non ho dubbi che anche molti altri paesi abbiano fatto offerte simili, ma siamo pronti e disposti a fornire uno spazio per i colloqui”, ha detto Borg, sottolineando che Malta ha ospitato funzionari di alto rango statunitensi, russi e cinesi nell’ultimo anno.

Il ministro degli Esteri ha parlato nel corso di un’intervista radiofonica, dopo che il presidente degli Stati Uniti Trump e il suo vicepresidente JD Vance hanno rivolto un pubblico rimprovero al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy alla Casa Bianca.

La disputa pubblica ha scioccato i leader mondiali e ha fatto deragliare quella che doveva essere una cerimonia per la firma di un accordo sui minerali rari che avrebbe garantito agli Stati Uniti l’accesso alle principali risorse naturali ucraine.

Malta è stata tra i pochi paesi dell’UE a evitare di commentare pubblicamente la disputa nel periodo immediatamente successivo. “Se Malta deve ospitare tali colloqui, Malta non può attaccare una parte o l’altra”, ha insistito Borg.

Un portavoce dell’Ufficio del Primo Ministro ha detto che la posizione del Primo Ministro si riflette nell’offerta di Ian Borg di ospitare colloqui di pace.

Mentre i funzionari governativi maltesi hanno mantenuto un basso profilo, Borg ha lasciato intendere che Malta appoggia la visione di Emmanuel Macron sul conflitto in corso. “C’è un aggressore che è la Russia. C’è un popolo aggredito che è l’Ucraina”, ha detto venerdì sera il presidente francese ai giornalisti. Ma se Malta vuole svolgere un ruolo nel garantire la pace, deve stare attenta a non infiammare le tensioni o ad “attaccare entrambe le parti”, ha sostenuto il ministro.

L’appello di Malta al dialogo riflette la posizione adottata dal leader italiano Meloni, che in un comunicato ha affermato che è giunto il momento di incontrarsi e discutere “delle grandi sfide di oggi, a cominciare dall’Ucraina”. Ogni divisione dell’Occidente ci rende tutti più deboli e favorisce coloro che vorrebbero vedere il declino della nostra civiltà”, ha detto venerdì il primo ministro italiano.

Malta ha ospitato una tornata di colloqui di pace sulla guerra Russia-Ucraina nell’ottobre 2023, ma con il rifiuto della Russia di prendere parte a tali colloqui, l’evento non è andato da nessuna parte. Malta ha avuto più successo nel costruire ponti nel dicembre 1989, quando ha ospitato un vertice ad alto livello tra il presidente degli Stati Uniti George H. Bush e il presidente russo Mikhail Gorbachev, ampiamente riconosciuto come un momento chiave per la fine della Guerra Fredda.

– foto ufficio del turismo di Malta –

(ITALPRESS).

