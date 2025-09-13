Malta, primo incontro tra Abela e Borg “Politica sia rispettosa”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro di Malta Robert Abela e il leader dell’opposizione Alex Borg si sono incontrati formalmente per la prima volta come capi di partito ieri sera, assumendo un tono conciliante e impegnandosi a mettere l’interesse nazionale al di sopra delle rivalità partitiche. L’incontro, che si è svolto presso la sede del Partito Laburista, è iniziato con brevi dichiarazioni alla stampa prima di proseguire a porte chiuse. È seguito all’invito rivolto da Abela all’inizio della settimana al neoletto leader del Partito Nazionalista.

Abela si è congratulato con Borg, definendo l’incontro l’inizio di “tempi più entusiasmanti” per Malta. Ha esortato entrambe le parti a collaborare “senza cadere in scontri personali”, sottolineando l’importanza di raggiungere il consenso su progetti nazionali come il recupero di terreni, la rigenerazione del freeport e la nomina di un nuovo capo della magistratura. Il leader laburista ha ribadito la necessità di rafforzare le istituzioni e di promuovere una cultura politica rispettosa, affermando che Malta deve “tenere alta la bandiera bianca e rossa”. Ha inoltre confermato che la data del bilancio 2026 sarà annunciata a breve. Tuttavia, Abela ha segnalato persistenti divergenze sul finanziamento pubblico dei partiti, sostenendo che le tasse dovrebbero essere riservate al bene comune.

Borg, 30 anni, il più giovane leader dell’opposizione nella storia di Malta, ha fatto eco all’appello alla collaborazione. Promettendo di “andare oltre il rosso e il blu”, si è impegnato a rappresentare tutti i maltesi e i goziani e a promuovere il coinvolgimento dei giovani nella politica. Ha però criticato la mancata consultazione da parte del governo sull’assegnazione di Helena Dalli come presidente ad interim, sollecitando maggiore trasparenza in tali decisioni. Entrambi i leader erano affiancati dai rispettivi vice.

– Foto Partito Nazionalista Malta –

(ITALPRESS).